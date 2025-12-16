Bologna Inter rossoblù senza il tifo organizzato in Supercoppa Italiana | la motivazione nel comunicato degli ultrà

In occasione della Supercoppa Italiana, il Bologna Inter si presenta senza il supporto del tifo organizzato. La scelta è stata comunicata dagli ultrà rossoblù, che hanno spiegato le motivazioni attraverso un apposito comunicato. Questa assenza di supporto organizzato segna un episodio significativo nell’ambito delle dinamiche tra club e tifoseria.

© Internews24.com - Bologna Inter, rossoblù senza il tifo organizzato in Supercoppa Italiana: la motivazione nel comunicato degli ultrà Inter News 24 . La nota ufficiale. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna, in programma venerdì a Riad, perderà una parte importante dello spettacolo sugli spalti. Il cuore pulsante del tifo emiliano, rappresentato dai gruppi organizzati della Curva Andrea Costa, ha annunciato ufficialmente che non seguirà la squadra in Arabia Saudita per sostenere i ragazzi di Vincenzo Italiano. Attraverso una nota congiunta, i sostenitori felsinei hanno motivato la scelta come un atto di coerenza verso la propria mentalità e il proprio modo di vivere lo stadio.

