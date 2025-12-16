Bologna Inter probabili formazioni | le scelte dei due allenatori

La semifinale di Supercoppa Italiana 2025 tra Bologna e Inter si avvicina, con le formazioni che si preparano a scendere in campo all’Al-Awwal Park di Riyad. Un match di grande prestigio, carico di aspettative e tensione, che mette in palio non solo un passaggio in finale, ma anche un importante montepremi. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

La Supercoppa Italiana 2025 entra nel vivo. Venerdì 19 dicembre, all’Al-Awwal Park di Riyad, va in scena la seconda semifinale tra Bologna-Inter, una sfida che intreccia ambizione sportiva, prestigio internazionale e un montepremi che fa gola a tutti. Dopo Napoli-Milan, tocca ai nerazzurri di Cristian Chivu e al Bologna di Vincenzo Italiano contendersi un posto in finale in un contesto affascinante e atipico, lontano dall’Italia ma sotto i riflettori del calcio globale. L’Inter arriva a Riyad con il morale alto. Il successo di Marassi contro il Genoa ha permesso ai nerazzurri di balzare in testa alla classifica di Serie A, confermando solidità e continuità anche nella nuova gestione tecnica. Ilnerazzurro.it

?? BOLOGNA-INTER ?? Le probabili formazioni! #seriea #bolognainter #probabiliformazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Nuovo colpo di scena a sconvolgere le gerarchie dell’alta classifica di Serie A: almeno fino a Natale sarà infatti l’Inter la nuova capolista solitaria del nostro ... msn.com