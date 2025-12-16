bologna inter due rientri importanti tra i convocati per vincenzo italiano

Vincenzo Italiano ha recuperato due giocatori chiave, includendoli tra i convocati per la Supercoppa italiana contro l'Inter. La loro presenza rappresenta un'importante occasione per rafforzare le possibilità del Bologna in questa prestigiosa competizione.

Inter News 24 Bologna Inter, mister Vincenzo Italiano riaccoglie due giocatori importanti tra i convocati per la Supercoppa italiana. Vediamo di chi si tratta. Il sogno da mille e una notte del Bologna è partito stamani su un charter diretto a Riyadh, pronto per l’esordio in Supercoppa Italiana. Sarà l’esito della semifinale contro l’ Inter, in programma venerdì all’Al-Awwal Park, a dire se l’Arabia sarà “felix” per i rossoblù. La squadra si è qualificata al torneo grazie alla coccarda della Coppa Italia, che ha rappresentato uno dei traguardi più importanti della scorsa stagione. convocati e infortuni: skorupski e vitik in viaggio. Internews24.com

