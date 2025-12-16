Bologna Inter Chivu pronto a concedere una chance a Josep Martinez | ecco il perché

In vista della Supercoppa Italiana, Christian Chivu valuta la possibilità di concedere una chance a Josep Martinez. La decisione nasce dalla volontà di testare il portiere in una partita importante, offrendo l'opportunità di dimostrare il proprio valore e contribuire alla strategia della squadra.

Inter News 24 dietro alla scelta per la Supercoppa Italiana. Il calendario non concede tregua e impone riflessioni profonde allo staff tecnico dell' Inter. Con la squadra attesa da un vero e proprio tour de force nelle prossime settimane, la gestione delle risorse psicofisiche diventa la priorità assoluta per Cristian Chivu. La spedizione in Arabia Saudita per la Final Four di Supercoppa Italiana rappresenta il primo crocevia fondamentale di questo ciclo terribile e, proprio per questo, l'allenatore romeno sembra intenzionato a varare un mirato turnover per mantenere alta l'intensità della rosa.

