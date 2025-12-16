Bologna in Supercoppa senza i propri tifosi | una decisione forte da parte della Curva Andrea Costa Il motivo della loro assenza

La Curva Andrea Costa di Bologna ha deciso di non assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, protestando contro la decisione di disputare l’evento fuori dall’Italia. La scelta rappresenta un gesto forte di dissenso da parte dei tifosi felsinei, che non saranno presenti sugli spalti per supportare la propria squadra in questa partita cruciale.

