Bologna in Supercoppa senza i propri tifosi | una decisione forte da parte della Curva Andrea Costa Il motivo della loro assenza

La Curva Andrea Costa di Bologna ha deciso di non assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, protestando contro la decisione di disputare l’evento fuori dall’Italia. La scelta rappresenta un gesto forte di dissenso da parte dei tifosi felsinei, che non saranno presenti sugli spalti per supportare la propria squadra in questa partita cruciale.
Bologna, il tifo caldo del club felsineo non sarà presente in Arabia Saudita. Una scelta per protestare contro la scelta di non giocare in Italia La semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna, in programma venerdì a Riad, subirà una significativa assenza sugli spalti. I gruppi organizzati della Curva Andrea Costa, cuore pulsante del . Calcionews24.com
Il Bologna va in Arabia, c’è la Supercoppa in palio. Freuler non parte - BOLOGNA – È già in archivio la delusione per la sconfitta contro la Juventus, arrivata stavolta senza beffe ma solo per un avversario più bravo a leggere le pieghe della partita. bologna.repubblica.it
Napoli, Milan, Inter e Bologna sono le squadre che si sfideranno per conquistare la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. In campo ci saranno i detentori dell'ultimo trofeo, i Campioni d’Italia, i vincitori della Coppa Italia e la capolista attuale della Serie - facebook.com facebook
Bologna Vs Inter Milan – Turkey Megastar To Sit Out Supercoppa Italiana Semi-Final x.com
