Bologna in Arabia | il programma in vista della Supercoppa Italiana

Bologna si prepara alla sua avventura in Arabia per la Supercoppa Italiana. Dopo l’arrivo a Riyadh, Riccardo Orsolini e i suoi compagni hanno sistemato la squadra all'Hotel Mandarin Oriental Al Faisaliah, pronti a vivere una sfida importante in un contesto internazionale. Ecco il programma e le tappe previste per questa esperienza fuori dal comune.

Bologna, 16 dicembre 2025 – Riccardo Orsolini e compagni sono sbarcati a Riyadh. La truppa rossoblù è atterrata questa sera intorno alle 18 e poi la squadra si è sistemata in quello che sarà il quartier generale della squadra per questa avventura in terra araba per la Supercoppa Italiana, vale a dire all'Hotel Mandarin Oriental Al Faisaliah. Vincenzo Italiano dirigerà il primo allenamento del suo Bologna domani mattina alle ore 11, con la sessione che si terrà all'Al Nassr Club, centro tecnico della squadra di Cristiano Ronaldo, riprendendo così a faticare sul campo in vista della semifinale contro l'inter di venerdì alle 20, ora italiana.

