Bologna è uno spot

Bologna, città ricca di storia e cultura, si trova al centro di un crescente processo di branding e promozione. Mentre Luca Carboni la definisce

Bologna è una regola, come canta il grande Luca Carboni, ma Bologna è diventato soprattutto uno spot, come recita implicitamente da mesi Matteo Lepore, il sindaco. Ed è difficile non partire da qui, guardando quello che succede in città da più di un anno, da quando i lavori del tram hanno cambiato il volto, i tempi e l’umore di Bologna. Sabato 6 dicembre è stata inaugurata la nuova luminaria natalizia in via Indipendenza: luci, parole, la canzone di Carboni che diventa scritta e arredo urbano. Bello, suggestivo, fa molto “Bologna”. Un tratto della via (chiusa per mesi per i lavori del tram) è stato riaperto. Ilrestodelcarlino.it

Breakfast at Tiffany's in Galleria Cavour #Bologna Italy

La Patata di Bologna D.O.P. on air con il nuovo spot su Discovery+ - È on air il nuovo spot della Patata di Bologna DOP di scena sul network televisivo Discovery+ (Nove, Real Time, Food Network, DMax, Giallo) sino al 16 dicembre prossimo. foodaffairs.it

La Patata di Bologna D.O.P. on air con il nuovo spot su Discovery+ - Promosso dal Consorzio Tutela Patata di Bologna DOP e realizzato in collaborazione con l’Agenzia LDB Advertising di Bologna, lo spot nelle due versioni (15”, 10”, e una versione estesa 20’’) completa ... fooday.it

Ardesia celebra il primo anno con uno spot al cinema di Bologna e nuove opere pop. Storia, rinascita e visione del ristorante cocktail bar di Medicina. Un contributo di Lady Cocktail Nicole Cavazzuti - facebook.com facebook