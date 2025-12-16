Bollettino bradisismo settimana 8-14 dicembre

Il bollettino di bradisismo analizza i dati raccolti tra l'8 e il 14 dicembre, confrontandoli con il periodo precedente fino al 24-30 novembre. La valutazione si basa su un dato di sollevamento validato con un margine di errore di 3 mm, offrendo un quadro aggiornato e dettagliato sull'attività del fenomeno.

Si esamina il periodo compreso tra 8 e 14 dicembre con dato di sollevamento validato (errore di 3mm) fino alla settimana 24-30 novembre. La sismicità è stata caratterizzata da un numero molto basso di terremoti, 34 eventi con Mdmax=2.0± 0.3. Questa bassa sismicità è già di per se il segnale di riduzione della velocità di . Il Blog di Giò. Ilblogdigio.it

