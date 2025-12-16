Bollettino bradisismo settimana 8-14 dicembre
Il bollettino di bradisismo analizza i dati raccolti tra l'8 e il 14 dicembre, confrontandoli con il periodo precedente fino al 24-30 novembre. La valutazione si basa su un dato di sollevamento validato con un margine di errore di 3 mm, offrendo un quadro aggiornato e dettagliato sull'attività del fenomeno.
Si esamina il periodo compreso tra 8 e 14 dicembre con dato di sollevamento validato (errore di 3mm) fino alla settimana 24-30 novembre. La sismicità è stata caratterizzata da un numero molto basso di terremoti, 34 eventi con Mdmax=2.0± 0.3. Questa bassa sismicità è già di per se il segnale di riduzione della velocità di . Il Blog di Giò. Ilblogdigio.it
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: solo 48 scosse, ma bradisismo resta alto - Terremoto Campi Flegrei, pubblicato il nuovo bollettino settimanale. ilsussidiario.net
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale, 149 scosse, bradisismo si conferma in aumento - Terremoto Campi Flegrei, ecco la situazione della zona flegrea con il classico bollettino settimanale: tutti i numeri di quello che è avvenuto È stato pubblicato nelle scorse ore il nuovo bollettino ... ilsussidiario.net
Giovedì 4 dicembre 2025 a Pozzuoli, nella darsena quasi prosciugata, i commercianti hanno lanciato tanti fiori colorati, come simbolo di resistenza al bradisismo e di rinascita della città. L’iniziativa vuole trasmettere un messaggio positivo in un territorio colpito - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.