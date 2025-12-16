Il Bolgia di Bergamo presenta un evento unico di 12 ore di musica nonstop, dal Capodanno fino a mezzogiorno. La festa, intitolata Capodanno Mezzanotte-Mezzogiorno, offre un'esperienza di energia continua con più piste attive, garantendo un inizio d'anno all'insegna del divertimento e della musica.

© Sbircialanotizia.it - Bolgia, Capodanno no stop: 12 ore di musica fino a mezzogiorno

Tra la fine del 2025 e l’alba del 2026, il Bolgia di Bergamo rilancia con Capodanno Mezzanotte-Mezzogiorno: un appuntamento che promette energia continua e più piste attive. È la notte in cui il tempo si allunga, e il brindisi diventa un pretesto per restare dentro la musica. La formula: si entra la notte e si . Sbircialanotizia.it

100% RALF - ALL NIGHT LONG PT.2 @ BOLGIA 21.01.2017 [HD]

Video 100% RALF - ALL NIGHT LONG PT.2 @ BOLGIA 21.01.2017 [HD] Video 100% RALF - ALL NIGHT LONG PT.2 @ BOLGIA 21.01.2017 [HD]

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Tradizionale 12 ore di Capodanno BOLGIA Prenota il tuo ingresso https://www.bolgia.it/ek/pr-code=alterego - facebook.com facebook