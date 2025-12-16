BMW Motorrad Boris Weletzky alla guida globale di vendite e marketing
BMW Motorrad annuncia la nomina di Boris Weletzky come nuovo Head of Customer, Brand and Sales, a partire dal 1° gennaio. Sostituendo Stephan Reiff, Weletzky sarà responsabile delle strategie di vendita e marketing a livello globale, consolidando il ruolo del marchio tedesco nel settore motociclistico internazionale.
Boris Weletzky diventerà dal primo gennaio Head of Customer, Brand and Sales di BMW Motorrad, prendendo il posto di Stephan Reiff e assumendo la responsabilità delle attività globali di vendita e marketing del marchio motociclistico tedesco. Chi è Boris Weletzky. Weletzky vanta oltre 20 anni di esperienza all’interno del gruppo BMW. Dal 2021 era Regional Head per Rolls-Royce in Regno Unito, Europa, Russia e Asia Centrale, dopo essere stato per tre anni General Manager di Mini per l’Europa centrale e sud-orientale. Ancora prima ha ricoperto incarichi nel settore vendite e prodotto in Cina, mercato di estrema importanza per BMW. Lettera43.it
