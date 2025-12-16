BMW Motorrad annuncia la nomina di Boris Weletzky come nuovo Head of Customer, Brand and Sales, a partire dal 1° gennaio. Sostituendo Stephan Reiff, Weletzky sarà responsabile delle strategie di vendita e marketing a livello globale, consolidando il ruolo del marchio tedesco nel settore motociclistico internazionale.

© Lettera43.it - BMW Motorrad, Boris Weletzky alla guida globale di vendite e marketing

Boris Weletzky diventerà dal primo gennaio Head of Customer, Brand and Sales di BMW Motorrad, prendendo il posto di Stephan Reiff e assumendo la responsabilità delle attività globali di vendita e marketing del marchio motociclistico tedesco. Chi è Boris Weletzky. Weletzky vanta oltre 20 anni di esperienza all’interno del gruppo BMW. Dal 2021 era Regional Head per Rolls-Royce in Regno Unito, Europa, Russia e Asia Centrale, dopo essere stato per tre anni General Manager di Mini per l’Europa centrale e sud-orientale. Ancora prima ha ricoperto incarichi nel settore vendite e prodotto in Cina, mercato di estrema importanza per BMW. Lettera43.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

BMW Motorrad, Boris Weletzky alla guida globale di vendite e marketing - Boris Weletzky diventerà dal primo gennaio Head of Customer, Brand and ... lettera43.it