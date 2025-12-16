Blatte | chiuso per la seconda volta ristorante in centro storico ora il Comune può revocargli la licenza

Il ristorante senegalese Lamp Fall di via Pre’, nel centro storico, è stato chiuso per la seconda volta a causa di problemi igienico-sanitari. Gli agenti di polizia locale e il personale della Asl 3 hanno effettuato un nuovo controllo, che ha evidenziato irregolarità tali da poter portare alla revoca della licenza.

Blitz di polizia locale e Asl nel ristorante senegalese Lamp Fall di via Pre', in centro storico. Gli agenti, insieme al personale della Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) della Asl 3 hanno effettuato un controllo che ha portato alla chiusura del ristorante per la presenza di. Genovatoday.it 2014 08 29 BLATTE E SCARAFAGGI NELLE CUCINE, CHIUSO NOTO RISTORANTE CINESE La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Blatte: chiuso per la seconda volta ristorante in centro storico, ora il Comune può revocargli la licenza - Gli agenti, insieme al personale della Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) della ... genovatoday.it

Ratti, blatte e carne marcia nel retrobottega: chiuso un minimarket di Milano gestito da un uomo di 51 anni originario del Bangladesh, Scoperti cinque quintali di carne avariata e infestazioni nel locale di via Amadeo: denunciato il titolare #sicurezzaalimenta - facebook.com facebook

Blatte e sporcizia in un centro per disabili, chiusa la mensa x.com

