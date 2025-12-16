Blasioli Pd sull' admission room del pronto soccorso | Confermata l' impossibilità di realizzarla

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ammission room del Pronto Soccorso di Pescara, prevista come nuova area interna, non potrà essere realizzata. La conferma è arrivata dal consigliere comunale Blasioli (Pd), evidenziando le difficoltà e le motivazioni che hanno portato alla decisione di non procedere con il progetto.

Immagine generica

L'admission room del Pronto Soccorso di Pescara, interna alla struttura, non potrà essere realizzata. A confermalo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, a seguito della risposta avuta dall'assessore regionale Nicoletta Verì. Da tempo Blasioli aveva presentato. Ilpescara.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I dubbi del Pd sullAdmission Room allinterno del Pronto Soccorso di Pescara

Video I dubbi del Pd sullAdmission Room allinterno del Pronto Soccorso di Pescara

blasioli pd sull admissionBlasioli (Pd) sull'admission room del pronto soccorso: "Confermata l'impossibilità di realizzarla" - Il vicepresidente regionale e consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli interviene dopo la risposta dell'assessore Verì sulla realizzazione dell'admission room nel pronto soccorso ... ilpescara.it

La Asl torna indietro sull'Admission Room nel pronto soccorso, Blasioli (Pd): "È in contrasto con le linee guida regionali" - Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, esprime la propria soddisfazione: "Il passo indietro prima della discussione in aula della mia interpellanza sulla questione" ... ilpescara.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.