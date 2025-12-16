Blasioli Pd sull' admission room del pronto soccorso | Confermata l' impossibilità di realizzarla

L'ammission room del Pronto Soccorso di Pescara, prevista come nuova area interna, non potrà essere realizzata. La conferma è arrivata dal consigliere comunale Blasioli (Pd), evidenziando le difficoltà e le motivazioni che hanno portato alla decisione di non procedere con il progetto.

L'admission room del Pronto Soccorso di Pescara, interna alla struttura, non potrà essere realizzata. A confermalo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, a seguito della risposta avuta dall'assessore regionale Nicoletta Verì. Da tempo Blasioli aveva presentato. Ilpescara.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I dubbi del Pd sullAdmission Room allinterno del Pronto Soccorso di Pescara Video I dubbi del Pd sullAdmission Room allinterno del Pronto Soccorso di Pescara Video I dubbi del Pd sullAdmission Room allinterno del Pronto Soccorso di Pescara Blasioli (Pd) sull'admission room del pronto soccorso: "Confermata l'impossibilità di realizzarla" - Il vicepresidente regionale e consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli interviene dopo la risposta dell'assessore Verì sulla realizzazione dell'admission room nel pronto soccorso ... ilpescara.it

La Asl torna indietro sull'Admission Room nel pronto soccorso, Blasioli (Pd): "È in contrasto con le linee guida regionali" - Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, esprime la propria soddisfazione: "Il passo indietro prima della discussione in aula della mia interpellanza sulla questione" ... ilpescara.it

L'ALLARME lanciato nuovamente da Blasioli sulla casa di comunità a Montesilvano Leggi qui: https://cityne.ws/iQ6sk - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.