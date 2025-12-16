Blackout annunciato a Ponte di Brenta Ascom | Le informazioni siano precise e l’interruzione la più breve possibile

A pochi giorni dal Natale, Ponte di Brenta sarà interessata da un blackout programmato tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, coinvolgendo attività commerciali e abitazioni. Ascom invita a garantire informazioni precise e a ridurre al minimo i disagi durante questa interruzione dell’energia elettrica.

A pochi giorni dal Natale, alcune attività commerciali e abitazioni di Ponte di Brenta dovranno fare i conti con una interruzione programmata dell'energia elettrica, prevista tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre. Al momento non sono ancora stati definiti con certezza né il giorno preciso né la.

