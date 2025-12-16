Bizzarone passa il confine per la Svizzera con 100 kg di cibi non dichiarati | multa salata per il titolare di un food truck

Un titolare di un food truck di Bizzarone, nel Comasco, è stato fermato al confine svizzero con oltre 100 chili di alimenti non dichiarati. L'episodio ha portato a una multa salata, evidenziando i rischi e le conseguenze di violazioni delle norme doganali durante il transito internazionale di merce alimentare.

Bizzarone (Como), 16 dicembre 2025 – Dall' Italia alla Svizzera interna, dove gestisce una attività di food truck, con oltre 100 chili di generi alimentari non dichiarati alla dogana. L'uomo, un italiano 51 anni, è stato fermato durante un controllo svolto nelle retrovie del valico di Brusata, che collega le zone di Bizzarone e Novazzano, la scorsa settimana, dai collaboratori dell’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini svizzeri. A bordo, mai dichiarati per lo sdoganamento, c'erano 164 litri di olio, 66 panettoni per un totale di 81 chili, 5 chili di carne fresca, 28 di mozzarella e una decina di pane per focaccia. Ilgiorno.it

