Un bambino di otto anni rimasto intrappolato in una vasca di aspirazione della piscina ha rischiato la vita. Dopo l’incidente, la famiglia ha deciso di ritirare la querela, mentre prosegue il processo giudiziario per il risarcimento. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e la responsabilità delle strutture ricreative.

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo intrappolato nella vasca: avanti col processo

Al risarcimento per la famiglia del ragazzino di otto anni rimasto a lungo incastrato in una boccetta di aspirazione della piscina rischiando di perdere la vita, era seguito il ritiro della querela da parte dei genitori. Il reato è quello di lesioni colpose. Il giudice Roberta Bailetti ha però deciso ieri mattina che si va avanti lo stesso: e così nell’udienza fissata per inizio aprile verrà aperto il dibattimento. Come mai? La ragione è presto spiegata: nell’udienza di ieri, il pm titolare del fascicolo Silvia Ziniti ha contestato una nuova aggravante: quella prevista dall’articolo 590 comma III del codice penale, ovvero legata a una eventuale inosservanza delle norme circa la sicurezza sul lavoro. Ilrestodelcarlino.it

