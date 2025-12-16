Bimba uccisa a coltellate in casa | Aria aveva solo 9 anni arrestato sospetto adolescente in UK

Un tragico episodio si è verificato nel Somerset, nel Regno Unito, dove una bambina di appena 9 anni, Aria, è stata uccisa a coltellate in casa a Weston-super-Mare. Dopo le indagini, è stato arrestato un sospetto adolescente. L'evento ha sconvolto la comunità locale, lasciando senza parole i cittadini.

L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Somerset: Aria è morta accoltellata in una casa di Weston-super-Mare. Arrestato un adolescente. La sovrintendente parla di una comunità "sconvolta e distrutta" per l'accaduto.

