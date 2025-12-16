billie eilish invoca il controllo delle armi dopo le sparatorie negli stati uniti e in australia

Billie Eilish ha recentemente espresso il suo sostegno al controllo delle armi, evidenziando l'importanza di affrontare questa problematica cresciuta sia negli Stati Uniti che in Australia. La cantante, nota per il suo impegno sociale, rinnova il suo appello affinché si adottino misure più efficaci per garantire la sicurezza e prevenire future tragedie legate alla violenza armata.

Billie Eilish si è sempre battuta per il controllo delle armi, una tematica che le sta particolarmente a cuore. Dopo le due sparatorie particolarmente devastanti di questa questa settimana -alla Brown University e a Bondi Beach, in Australia – ha pubblicato un tributo alle vittime. Nel suo post su Instagram la cantante ha scritto: « Oggi è l’anniversario del massacro alla scuola elementare di Sandy Hook e ci siamo svegliati con la notizia delle sparatorie di massa in Australia, alla Brown University e a Brooklyn. È davvero devastante. Il mio cuore è con tutte le vittime e i loro cari». Le sparatorie citate da Billie Eilish nel suo discorso. Metropolitanmagazine.it

