Bilancio la maggioranza di Riccione sbotta | Dall' opposizione decine di emendamenti tutti strumentali
In vista del consiglio comunale del 18 dicembre, la maggioranza di Riccione commenta con fermezza la presentazione di numerosi emendamenti da parte dell’opposizione ai documenti di bilancio. La coalizione Angelini sottolinea come tali proposte siano state avanzate in modo strumentale, evidenziando una posizione di dissenso rispetto alle iniziative degli avversari politici.
In vista del consiglio comunale del 18 dicembre, la maggioranza della coalizione Angelini prende atto della presentazione di decine e decine di emendamenti al Dup, al Bilancio di previsione e al Piano triennale delle opere pubbliche da parte delle forze di opposizione. “Emendamenti che, nella. Riminitoday.it
La legge di bilancio divide la maggioranza, la patrimoniale le opposizioni - Borghi vuole vendere le quote del Mes e togliere la reversibilità ... rainews.it
In commissione Bilancio si vota il parere sulla manovra del centrodestra per i prossimi tre anni poi, il consiglio regionale. Paolucci (Pd): «È un documento vergognoso». La maggioranza va avanti #ilcentro - facebook.com facebook
Le forze di maggioranza sul bilancio di previsione del Comune di #Modena: «Dal #Governo tagli per 1 milione, ecco le nostre proposte» x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.