Bilancio la maggioranza di Riccione sbotta | Dall' opposizione decine di emendamenti tutti strumentali

16 dic 2025

In vista del consiglio comunale del 18 dicembre, la maggioranza di Riccione commenta con fermezza la presentazione di numerosi emendamenti da parte dell’opposizione ai documenti di bilancio. La coalizione Angelini sottolinea come tali proposte siano state avanzate in modo strumentale, evidenziando una posizione di dissenso rispetto alle iniziative degli avversari politici.

Emendamenti che, nella.

