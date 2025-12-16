Bilancio e affari istituzionali | commissioni consiliari disertate
Ieri, le due commissioni consiliari dedicate agli affari istituzionali e al bilancio si sono presentate vuote, con le sedute che sono andate deserte. Un segnale di inquietudine politica e di disinteresse che potrebbe avere ripercussioni sulle decisioni e sulle attività dell'ente locale.
Sono andate deserte, ieri, le due commissioni consiliari che si occupano di affari istituzionali e di bilancio. Erano state convocate per discutere le condizioni di eleggibilità di Siria Carella e per esaminare i numeri del conto preventivo (2026-2028), argomenti che saranno portati in consiglio comunale nella seduta messa in calendario il 22 dicembre. È fallito però l’obiettivo del quorum necessario a deliberare. Il bilancio approderà al voto in aula consiliare senza essere stato prima approvato dalla commissione. Però Giorgio Pollastrelli, componente della commissione bilancio, a nome della Lega più Civici ha fatto verbalizzare che il suo gruppo non intende procedere alla discussione e al conseguente voto sul preventivo, fino a che la giunta non prenderà un indirizzo preciso su questioni legate all’urbanistica decidendo, in particolare, cosa fare in merito a due varianti al piano regolatore e mettendole all’ordine del giorno del consiglio comunale. Ilrestodelcarlino.it
SEDUTA DELLA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E BILANCIO
