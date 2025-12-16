Biglietti Christmas World a Roma | e se piove?
Biglietti Christmas World a Roma: il Villaggio di Natale più grande d’Europa torna a Villa Borghese con una nuova edizione ricca di luci, spettacoli e atmosfere festive, offrendo un’esperienza indimenticabile anche in caso di pioggia.
Christmas World, il Villaggio di Natale più grande d’Europa è tornato nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese, con una nuova edizione ancora più emozionante e spettacolare. Il parco diventa un mondo incantato, dove grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra spettacoli inediti, mercatini, attrazioni e food experience da tutto il mondo. A rendere unico l’evento è un fitto programma di musical originali, parate a tema e performance dal vivo, con oltre 300 artisti internazionali pronti a far sognare il pubblico. In programma musical inediti con cast eccezionali e colonne sonore originali, parate spettacolari e show interattivi per tutta la famiglia, un’area food ampliata con cibi e dolci tipici da tutto il mondo e i tradizionali mercatini di Natale, perfetti per lo shopping delle feste. Funweek.it
Christmas World a Roma con tante novità - servizio di Ilaria Sambucci
