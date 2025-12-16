Biglietti a prezzi ridotti per le partite dei Mondiali 2026 | la mossa disperata della FIFA dopo le polemiche

In risposta alle polemiche sui prezzi elevati dei biglietti dei Mondiali 2026, la FIFA ha annunciato l'introduzione di biglietti a 55 euro per i tifosi delle nazionali. Questa mossa mira a rendere più accessibile l'evento e a mitigare le critiche sulla commercializzazione del calcio, evidenziando un tentativo di avvicinare i tifosi alle partite del torneo.

La FIFA introduce biglietti da 55 euro per i tifosi delle nazionali ai Mondiali 2026 dopo le polemiche sui prezzi record e l'accusa di trasformare il calcio in uno sport d'élite. Fanpage.it

biglietti prezzi ridotti partitePrezzi folli per i prossimi Mondiali di calcio: Fifa accusata dai tifosi di "tradimento" - A settembre la Fifa aveva dichiarato che i biglietti sarebbero costati da 51 euro per le partite della fase a gironi a quasi 6mila per la finale. msn.com

