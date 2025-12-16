Bici elettriche veloci come ciclomotori a Reggio Calabria multe per oltre 15000 euro
A Reggio Calabria, le autorità intensificano i controlli sulle biciclette elettriche trasformate in motorini, con multe superiori a 15.000 euro e sequestri nel centro cittadino. L'iniziativa mira a contrastare l'abuso di modifiche non autorizzate che rendono queste biciclette veloci come ciclomotori, garantendo maggiore sicurezza stradale.
Sequestri e sanzioni salatissime nel centro di Reggio Calabria per biciclette elettriche trasformate in motorini. La polizia locale ha comminato multe per oltre 15.000 euro complessivi.È guerra in città alle bici elettriche stranamente troppo veloci e quindi diverse dalla loro identità di mezzo. Reggiotoday.it
