Bicchielli | Note da decenni le criticità dell’agro Nocerino-Sarnese

Le criticità idrogeologiche dell’agro Nocerino-Sarnese sono state evidenziate da tempo, ma le risposte della Regione Campania risultano ancora insufficienti. Durante le audizioni recenti, Bicchielli ha sottolineato come, nonostante la conoscenza dei problemi, manchino interventi efficaci e coordinati per la prevenzione e la manutenzione del territorio.

"Dalle audizioni di oggi è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell'agro Nocerino-Sarnese sono note da decenni, ma continuano a mancare risposte efficaci, coordinate e strutturali da parte della Regione Campania, che risulta gravemente inadempiente sul fronte della prevenzione e della manutenzione". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, al termine delle audizioni dei sindaci Angelo Pasqualino Aliberti, Scafati; Andrea Annunziata, San Marzano sul Sarno; Cosimo Ferraioli, Angri; Francesco Squillante, Sarno, svoltesi questa mattina alla Camera sulla situazione dell'Agro Nocerino-Sarnese.

