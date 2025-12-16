Biathlon tre podi per l’Italia femminile a Le Grand Bornard Arriverà la vittoria?
A Le Grand Bornard, le atlete italiane di biathlon conquistano tre podi nella terza tappa della Coppa del Mondo 2025-26. Con un nuovo scenario tra le Alpi, la competizione si prepara a regalare emozioni e attese per una possibile vittoria. L'evento si conferma come un momento chiave della stagione, con l’Italia pronta a fare la sua storia.
Il terzo atto della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 andrà in scena sull’arco alpino. Cambierà, però, il palcoscenico. Ci si trasferirà dalle Alpi orientali a quelle occidentali, ovverosia dal Tirolo alla Savoia. Infatti, nei prossimi giorni si gareggerà ad Annecy-Le Grand Bornand. La località francese è faticosamente riuscita a diventare un appuntamento fisso del massimo circuito, giunto su queste nevi solo in tempi recenti. Nonostante parecchie difficoltà organizzative, talvolta generate da qualche impaccio di troppo nel gestire condizioni meteo al limite, l’impianto viene ormai inserito in calendario con relativa costanza. Oasport.it
