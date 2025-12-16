Biagio Antonacci nella sua Rozzano | Usavo il battipanni come chitarra Da qua vedo ancora la gente che lotta

Biagio Antonacci, cresciuto a Rozzano, ricorda con nostalgia i momenti dell'infanzia trascorsi tra sogni e musica, giocando con un battipanni come fosse una chitarra. Seduto nel suo appartamento all'ottavo piano, rivive quei ricordi e l'atmosfera di un tempo, osservando ancora la lotta quotidiana delle persone che vivono nel suo quartiere.

Nell'appartamento all'ottavo piano di una casa popolare in via Fiordalisi giocava con un battipanni fingendo fosse una chitarra, fingeva di suonare "Smoke on the water". Lo racconta attraverso le parole e le immagini Biagio Antonacci, che ha diffuso nelle scorse ore un video sui social in cui.

