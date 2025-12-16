bf compra fratelli martini investimento di 220 milioni

BF amplia il proprio portafoglio con l'acquisizione di Fratelli Martini, gruppo italiano specializzato nei settori dei mangimi, della zootecnia e dell'alimentare. Con un investimento di 220 milioni di euro, la controllata BF International Best Fields Best Food Limited rafforza la presenza nella filiera agroalimentare, consolidando la propria posizione nel settore.

BF fa shopping e rafforza il presidio della filiera agroalimentare. La controllata BF International Best Fields Best Food Limited ha, infatti, sottoscritto un accordo per l'acquisizione per 220 milioni di euro del 100% di Fratelli Martini, gruppo italiano attivo nei mangimi, nella zootecnia e nell'alimentare. La società nel 2024 ha generato 1,2 miliardi di valore della produzione e 72 milioni di margine operativo lordo (ebitda). A vendere è il trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini. L'operazione è stata condotta attraverso un veicolo di nuova costituzione (Holdco): è previsto che alcuni soci re-investitori mettano sul piatto parte del prezzo di acquisto incassato in Holdco per un importo di 20 milioni con l'obiettivo di detenere una partecipazione pari a circa il 15% del capitale sociale della società. Ilgiornale.it

