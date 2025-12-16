Beverly Marsh torna in It | Welcome to Derry | perché la scena finale cambia tutto

La scena post-credits di It: Welcome to Derry rivela un’importante svolta, riunendo Beverly Marsh di Sophia Lillis con gli eventi prequel. Questo collegamento modifica le aspettative e apre nuove prospettive sulla saga, rendendo il film un punto di svolta nella narrazione complessiva della serie.

La scena post-credits di It: Welcome to Derry riporta in scena Beverly Marsh, interpretata ancora una volta da Sophia Lillis, e collega in modo diretto la serie prequel agli eventi di IT – Capitolo Due. Ambientato nel 1988, l’epilogo mostra l’incontro tra la giovane Beverly e Ingrid Kersh, rivelando un legame finora inedito che riscrive il significato di una delle sequenze più inquietanti dei film di Andy Muschietti e approfondisce il modo in cui Pennywise sfrutta i traumi del passato. Dopo la conclusione dello scontro contro Pennywise nel 1962, Welcome to Derry mette in scena un salto temporale in avanti molto netto. Cinemaserietv.it

