Best XI Fifa del 2025 | Donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera

La cerimonia dei Fifa Awards 2025 ha premiato i migliori talenti del calcio mondiale, evidenziando anche valori di fair play e solidarietà. Tra riconoscimenti, spicca Donnarumma come miglior portiere, primo in carriera a conquistare questo titolo, in un evento che ha celebrato il calcio in tutte le sue sfaccettature.

La cerimonia dei Fifa Awards 2025 ha celebrato il calcio a 360 gradi, premiando non solo le prestazioni sportive di altissimo livello, ma anche i gesti di grande valore umano. Tra i calciatori premiati spicca anche Gianluigi Donnarumma. Donnarumma miglior portiere del mondo. Si legge sul sito Fifa: "Gianluigi Donnarumma è stato nominato The Best Fifa Men's Goalkeeper 2025, conquistando il riconoscimento per la prima volta in carriera. Il portiere italiano ha vissuto una stagione memorabile con il Paris Saint-Germain, coronata dalla vittoria della Champions League 202425, con la porta inviolata nella finale del 31 maggio 2025 vinta 5-0 contro l'Inter.

