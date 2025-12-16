Best XI Fifa del 2025 | Donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia dei Fifa Awards 2025 ha premiato i migliori talenti del calcio mondiale, evidenziando anche valori di fair play e solidarietà. Tra riconoscimenti, spicca Donnarumma come miglior portiere, primo in carriera a conquistare questo titolo, in un evento che ha celebrato il calcio in tutte le sue sfaccettature.

best xi fifa del 2025 donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera

© Ilnapolista.it - Best XI Fifa del 2025: Donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera

La cerimonia dei Fifa Awards 2025 ha celebrato il calcio a 360 gradi, premiando non solo le prestazioni sportive di altissimo livello, ma anche i gesti di grande valore umano. Tra i calciatori premiati spicca anche Gianluigi Donnarumma. Donnarumma miglior portiere del mondo. Si legge sul sito Fifa: “Gianluigi Donnarumma è stato nominato The Best Fifa Men’s Goalkeeper 2025, conquistando il riconoscimento per la prima volta in carriera. Il portiere italiano ha vissuto una stagione memorabile con il Paris Saint-Germain, coronata dalla vittoria della Champions League 202425, con la porta inviolata nella finale del 31 maggio 2025 vinta 5-0 contro l’Inter. Ilnapolista.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

FIFA Best 11 fcmobile fc25 fcmobile25 rkreddy

Video FIFA Best 11 fcmobile fc25 fcmobile25 rkreddy

best xi fifa 2025FIFA - Best XI 2025, presenti anche gli azzurri McTominay, Di Lorenzo e Meret tra i candidati - La Fifa ha aperto ufficialmente le votazioni per il Best XI 2025 e tra i protagonisti spicca una presenza importante del Napoli. napolimagazine.com

best xi fifa 2025Fifa Best XI, presenti tre del Napoli: le nominations - La Fifa ha aperto ufficialmente le votazioni per il Best XI 2025 e tra i protagonisti spicca una presenza importante del Napoli. tuttonapoli.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.