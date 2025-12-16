Bernini elogia l’ateneo di Pisa | Con il progetto Co-Smart la sostenibilità diventa industria

Bernini celebra l'ateneo di Pisa, evidenziando il progetto Co-Smart come esempio di come la sostenibilità possa trasformarsi in un settore industriale. L'iniziativa dimostra che il domani dell'automobile si costruisce attraverso il recupero intelligente dei materiali di scarto, puntando su innovazione e rispetto ambientale.

PISA – Il futuro dell’automobile non nasce solo in fabbrica, ma dal recupero intelligente di ciò che buttiamo. All’Heritage Hub di Mirafiori si è concluso il viaggio di Co-Smart, un progetto ambizioso guidato dall’ u niversità di Pisa. L’obiettivo era chiaro: trasformare i rifiuti in risorse preziose per la mobilità. I risultati sono tangibili. Vecchie reti da pesca dismesse e fibre di carbonio riciclate sono diventate componenti auto ultraleggeri. Gli scarti alimentari, come gli oli vegetali esausti, sono stati convertiti in biolubrificanti ad alte prestazioni. La ricerca non si è fermata qui. Corrieretoscano.it

Bernini, intollerabile quanto avvenuto ad ateneo di Pisa - Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. ansa.it

Pisa, studenti pro Palestina bloccano l'incontro di Forza Italia. Contestazione al ministro Bernini: «Ci hanno impedito di parlare» - Momenti di tensione a Pisa dove l'iniziativa elettorale del ministro Anna Maria Bernini è stata contestata da alcuni studenti. corrierefiorentino.corriere.it

Rossa perpendicolare. . “Poveri comunisti”, dice la ministra Bernini agli studenti che la contestano. Un mantra, questo dell’anticomunismo, che dimostra arroganza politica. #ministraBernini #Atreju #anticomunismo #università #semestrefiltro #studenti #medici - facebook.com facebook