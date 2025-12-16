Bernini apre alle modifiche ma nessun ritorno ai test per Medicina

Bernini annuncia apertura alle modifiche nell'accesso a Medicina, precisando che non ci sarà un ritorno ai test d'ingresso. Tuttavia, si mostra disponibile a valutare eventuali cambiamenti nel processo di selezione, senza tuttavia rinunciare alla posizione di non ripristinare i test tradizionali. Un atteggiamento di apertura che lascia spazio a possibili aggiornamenti futuri.

AGI - Nessun passo indietro, nessun ritorno ai test d'ingresso, ma disponibilità a modificare l'accesso a Medicina. Secondo quanto si apprende, è questo l'orientamento espresso dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell'incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). Il Consiglio si è insediato oggi al ministero dell'Università e della ricerca, con la presenza della ministra Anna Maria Bernini, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), l'organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca delle università italiane composto da 30 membri. Agi.it

