Bernini apre alle modifiche ma nessun ritorno ai test per Medicina

Bernini annuncia apertura alle modifiche nell'accesso a Medicina, precisando che non ci sarà un ritorno ai test d'ingresso. Tuttavia, si mostra disponibile a valutare eventuali cambiamenti nel processo di selezione, senza tuttavia rinunciare alla posizione di non ripristinare i test tradizionali. Un atteggiamento di apertura che lascia spazio a possibili aggiornamenti futuri.

© Agi.it - Bernini apre alle modifiche, ma nessun ritorno ai test per Medicina AGI - Nessun passo indietro, nessun ritorno ai test d'ingresso, ma disponibilità a modificare l'accesso a Medicina. Secondo quanto si apprende, è questo l'orientamento espresso dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell'incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). Il Consiglio si è insediato oggi al ministero dell'Università e della ricerca, con la presenza della ministra Anna Maria Bernini, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), l'organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca delle università italiane composto da 30 membri. Agi.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ddl Zan, Bernini Letta ha politicizzato il testo, mettendolo in pericolo Accesso a Medicina, Bernini apre alle correzioni del nuovo sistema ma precisa: “Nessun ritorno ai quiz” - Allo studio interventi su programmi, tempi e didattica già dal prossimo anno accademico dopo il caos dell’avvio della nuova ... quotidianosanita.it

Accesso a Medicina: nessun ritorno ai test d'ingresso, ma la ministra Bernini si dice pronta a modifiche dal prossimo anno - Si sta valutando una riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli ... msn.com

