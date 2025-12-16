Bernini apre a possibili modifiche per l’accesso a Medicina ma non si torna a test d’ingresso

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha annunciato la possibilità di modifiche alle procedure di accesso alla facoltà di Medicina, escludendo però il ripristino del test d’ingresso. In un incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari, Bernini ha aperto a un tavolo di confronto sulla riforma, con l’obiettivo di intervenire già dal prossimo anno accademico.

(Adnkronos) – La proposta di istituire un tavolo di confronto sulla riforma delle procedure di accesso alla facoltà di Medicina e la disponibilità ad intervenire con modifiche già dal prossimo anno accademico: è la linea della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, esposta in un incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari. . Ildifforme.it

