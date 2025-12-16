Berlino affronta una sfida economica con la Cina, con un deficit commerciale di 73 miliardi di euro nei primi dieci mesi dell’anno. La crescente dipendenza e le tensioni industriali spingono le autorità a riconsiderare le strategie di tutela, mentre Merz si prepara a rivoluzionare il modello economico tedesco per rispondere alle nuove sfide internazionali.

© Laverita.info - Berlino si sveglia: la Cina è una grana

Il deficit commerciale con Pechino tocca i 73 miliardi nei primi dieci mesi dell’anno. L’industria (divisa) chiede tutele, ma Merz dovrebbe stravolgere il modello tedesco. Ogni stagione ha il suo «Fate presto!». Questa volta, l’esortazione non è rivolta all’Italia ma alla Germania, e non per tagliare il debito pubblico bensì per tagliare i legami con la Cina. Il lamento degli industriali tedeschi, sempre più in difficoltà di fronte alla potenza industriale cinese, risuona potente nei corridoi della cancelleria di Berlino. Laverita.info

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Berlino vuole divorziare da Pechino: la Germania scopre di esserne dipendente - La Germania si è accorta che decenni di vincolo economico sbilanciato verso il Dragone presentano il conto. panorama.it

Una forza multinazionale a Kyiv: l’Europa entra nel cuore della sicurezza ucraina. La dichiarazione congiunta dei leader europei a Berlino. Non più solo addestramento: prende forma una missione congiunta dei “volenterosi”, sostenuta da Washington - facebook.com facebook