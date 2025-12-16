Berlino si sveglia | la Cina è una grana
Berlino affronta una sfida economica con la Cina, con un deficit commerciale di 73 miliardi di euro nei primi dieci mesi dell’anno. La crescente dipendenza e le tensioni industriali spingono le autorità a riconsiderare le strategie di tutela, mentre Merz si prepara a rivoluzionare il modello economico tedesco per rispondere alle nuove sfide internazionali.
Il deficit commerciale con Pechino tocca i 73 miliardi nei primi dieci mesi dell’anno. L’industria (divisa) chiede tutele, ma Merz dovrebbe stravolgere il modello tedesco. Ogni stagione ha il suo «Fate presto!». Questa volta, l’esortazione non è rivolta all’Italia ma alla Germania, e non per tagliare il debito pubblico bensì per tagliare i legami con la Cina. Il lamento degli industriali tedeschi, sempre più in difficoltà di fronte alla potenza industriale cinese, risuona potente nei corridoi della cancelleria di Berlino. Laverita.info
Berlino vuole divorziare da Pechino: la Germania scopre di esserne dipendente - La Germania si è accorta che decenni di vincolo economico sbilanciato verso il Dragone presentano il conto. panorama.it
Una forza multinazionale a Kyiv: l’Europa entra nel cuore della sicurezza ucraina. La dichiarazione congiunta dei leader europei a Berlino. Non più solo addestramento: prende forma una missione congiunta dei “volenterosi”, sostenuta da Washington - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.