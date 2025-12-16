Bergonzoni ’Arrivano i Dunque’ Tutto esaurito al teatro Masini

Alessandro Bergonzoni torna al Teatro Masini di Faenza con il suo nuovo spettacolo, ’Arrivano i Dunque’, dopo il successo del tour ’Trascendi e Sali’. La serata, prevista per questa sera alle 21, è già tutta esaurita, offrendo al pubblico un’anteprima di un nuovo coinvolgente percorso artistico.

Dopo il lunghissimo tour di ’Trascendi e Sali’, Alessandro Bergonzoni torna al Teatro Masini di Faenza, questa sera alle 21, per una serata già ’tutto esaurito’, con il suo nuovo spettacolo ’ Arrivano i Dunque ’ (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). "Un’asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta". Un luogo scenico, multifunzionale, dove proseguire la sua ricerca artistica nei territori che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente in prima persona ad avvenimenti sia artistici che sociali applicando fattivamente la "congiungivite dove varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah". Ilrestodelcarlino.it

