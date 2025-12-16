Bergamo organizzava viaggi per migranti verso nord Europa con documenti falsi | arrestato 47enne
La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo di 47 anni sospettato di aver organizzato viaggi verso il Nord Europa per migranti, facilitando l’immigrazione clandestina attraverso l’uso di documenti falsi. L’indagine ha portato al suo fermo, evidenziando un’attività illecita legata alla produzione e al trasporto di documenti falsificati.
La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un 47enne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l’espatrio. L’uomo, di origine eritrea, è finito in manette nell’ambito delle indagini avviate dalla Squadra mobile di Bergamo e dai poliziotti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso l’ aeroporto di Orio al Seri o che, tra maggio e luglio scorsi, hanno arrestato 6 persone di nazionalità eritrea trovate in possesso di documenti falsi apparentemente prodotti in Europa, in particolare carte di identità spagnole, belghe e svedesi. L’analisi dei viaggi effettuati dai migranti eritrei in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio, con destinazione paesi del Nord Europa, ha consentito agli investigatori di ricostruire le modalità operative di gestione delle partenze. Lapresse.it
Intervista al viaggiatore a piedi - Marino Curnis - Pistoia 2020 | www.riccardoboccardi.com
Bergamo, organizzava viaggi verso nord Europa con documenti falsi: arrestato 47enne - La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un 47enne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione ... msn.com
Organizzava viaggi verso il nord Europa con documenti falsi: arrestato eritreo - La polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. ecodibergamo.it
“DIFENDERSI DALLE TRUFFE”, FABI BERGAMO A CONVEGNO Ogni anno la Fabi di Bergamo organizza, nel periodo natalizio, un’iniziativa dedicata ai propri iscritti esodati e pensionati. Venerdì 12 dicembre si è tenuto, nella splendida cornice del Centro Co - facebook.com facebook