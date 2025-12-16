Bergamo il prefetto | Nel 2026 più servizi contro la criminalità ma qui la situazione non è allarmante

Il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, annuncia un potenziamento dei servizi contro la criminalità previsto per il 2026, con particolare attenzione ai furti nelle abitazioni. Tuttavia, sottolinea che la situazione attuale non è allarmante, evidenziando un impegno costante nel mantenere la sicurezza sul territorio attraverso strategie mirate e rafforzate.

L’INTERVISTA. Il prefetto Luca Rotondi: «Grande attenzione sui furti nelle abitazioni: aumentati i servizi di contrasto». «Zone rosse», oltre 11.500 controllati. «La legalità inizi a scuola, per prevenire incidenti stradali e violenza di genere». Ecodibergamo.it

bergamo prefetto 2026 pi249Bergamo, il prefetto: «Nel 2026 più servizi contro la criminalità ma qui la situazione non è allarmante» - Il prefetto Luca Rotondi: «Grande attenzione sui furti nelle abitazioni: aumentati i servizi di contrasto». ecodibergamo.it