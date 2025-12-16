Bentornata Roma | Wesley decide Como ko all’Olimpico

La Roma torna alla vittoria all’Olimpico, superando il Como con una rete di Wesley. Dopo due sconfitte consecutive, i giallorossi dimostrano carattere e determinazione, riscattandosi in un match ricco di emozioni davanti a un pubblico caloroso. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra di Mourinho nel cammino di questa stagione.

La Roma rialza la testa anche in campionato e lo fa nel modo più concreto possibile. All’ Olimpico, davanti a una cornice da grandi occasioni, i giallorossi superano di misura il Como grazie a una rete di Wesley e mettono alle spalle le due sconfitte consecutive. Un successo pesante, arrivato nella notte dei big match europei, che consente alla squadra di Gasperini non solo di tornare a fare punti, ma anche di approfittare dei risultati favorevoli dagli altri campi per accorciare in classifica. Dominio nei 90 minuti. La gara si sviluppa su binari molto tattici. La Roma sceglie l’uomo contro uomo a tutto campo, limitando le principali fonti di gioco del Como e togliendo profondità agli uomini di Fabregas. Sololaroma.it

Roma-Como 1-0: Wesley decide il posticipo, giallorossi a -3 dalla vetta - Gol di Wesley al 60', Gasperini rilancia la corsa Champions. lifestyleblog.it