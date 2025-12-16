Benemerenze a Bergamo stasera la cerimonia in Città Alta - Segui qui la diretta

Stasera a Bergamo si svolge la cerimonia delle benemerenze in Città Alta, presso il Teatro Sociale. Durante l’evento, saranno premiate personalità e realtà che si sono distinte in vari ambiti, con consegna delle onorificenze da parte della sindaca Carnevali e della presidente del Consiglio comunale Russo. Segui la diretta per non perdere i momenti più significativi.

AL TEATRO SOCIALE. Le onorificenze saranno consegnate dalla sindaca Carnevali e dalla presidente del Consiglio comunale Russo. Ecodibergamo.it

