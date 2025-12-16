Bene la Zes ma sia solo una parentesi provvisoria

La Zona Economica Speciale (ZES) rappresenta un'opportunità di sviluppo per le Marche, ma molti auspicano che sia solo una soluzione temporanea. L'obiettivo è che questa misura possa essere un passo verso un rilancio stabile e duraturo, evitando di trasformarsi in un punto di arrivo definitivo.

© Ilrestodelcarlino.it - "Bene la Zes, ma sia solo una parentesi provvisoria" Bene la Zes, ma spero sia una parentesi, perché significherà che le Marche non sono più una regione in transizione. Sui progetti CEF dell’ Unione Europea, con il nostro ‘Eagle’ siamo stati l’unica realtà portuale italiana a ottenere finanziamenti; nel complesso l’Italia si è piazzata al penultimo posto dietro Paesi come Slovenia e Malta. Significa che ci crediamo poco. Spero che l’Autorità portuale sappia valorizzare il nostro grande risultato. Grazie al Governo e alla Regione per l’idea della Penisola". Alberto Fritelli, nel giorno degli auguri di natale a bordo della nave ammiraglia della Adria Ferries ‘ AF Mia ’ lancia messaggi tutt’altro che criptici alla politica. Ilrestodelcarlino.it MAURIZIO BOTTALICO - Il mondo estremo delle corse su strada - Mig Babol Ep. 16 S. 2 "Bene la Zes, ma sia solo una parentesi provvisoria" - Il leit motiv della serata il Drive the change che per Frittelli passa attraverso lo sviluppo tecnologico. ilrestodelcarlino.it

Rossi: «Zes? Speriamo solo parentesi». Acquaroli: «La penisola è una priorità» - ANCONA «La Zes è stata un grande successo del nostro governo regionale ma deve finire presto, perché averla ottenuta vuol dire che siamo una regione in ... corriereadriatico.it

Elisa Giusti Educatrice. Lana Del Rey · Love. Quello che vedi non è una sera in cui si fa finta di stare bene. Non è una parentesi leggera che copre altro. È lo stesso clima che abitiamo ogni giorno. Fatto di parole dette, emozioni condivise, di cose piccole che n - facebook.com facebook