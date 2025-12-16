Bene confiscato al boss Rampulla in concessione alla Caritas diocesana di Caltagirone

È stata consegnata a Caltagirone la masseria Bongiovanni, bene confiscato al boss Rampulla, recuperato e rifunzionalizzato grazie a un intervento di oltre 1,3 milioni di euro finanziato dal ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità. La struttura, ora in concessione alla Caritas diocesana, rappresenta un esempio di riutilizzo sociale e di lotta alla criminalità.

Consegnata a Caltagirone la masseria Bongiovanni recuperata e rifunzionalizzata dopo gli interventi per oltre 1,3 milioni di euro, finanziati al Comune dal ministero dell'Interno nell'ambito del Pon Legalità. Gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione E' un bene confiscato alla mafia che rientra fra gli immobili affidati in concessione gratuita per 20 anni, nel gennaio 2018, dall'Ente.

Il sindaco metropolitano è intervenuto nel talk promosso all’interno del bene confiscato di via Possidonea ed assegnato al consorzio Macramè - facebook.com facebook

