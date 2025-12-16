Ben Shelton | Io o Fritz campioni Slam? Una domanda che ci fanno ogni settimana

Ben Shelton riflette sulle aspettative e sui confronti con Fritz, mentre i protagonisti del circuito ATP, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, consolidano il loro ruolo di dominatori. Una domanda ricorrente nel mondo del tennis riguarda chi tra Shelton e Fritz possa ambire a diventare campione Slam, un tema che alimenta discussioni settimanali tra appassionati e addetti ai lavori.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner recitano sicuramente il ruolo di dominatori incontrastati del circuito ATP e, probabilmente, continueranno a farlo ancora. Le altre nazioni però non stanno a guardare e tra quelle in costante crescita figurano senza dubbio gli Stati Uniti, movimento che può contare sulla stabile presenza in Top Ten di Taylor Fritz e Ben Shelton e spera, nel minor tempo possibile, di ritornare a vincere un torneo dello Slam, gioia che manca dal trionfo di Andy Roddick allo US Open 2003. Questo il tema principale affrontato da Ben Shelton nell’intervista concessa a ‘Front Office Sports’ Sulla possibilità di poter vincere un titolo Slam da parte di un giocatore statunitense dopo tanto tempo: “ Siamo sulla strada giusta. Oasport.it

