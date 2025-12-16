Ben & Jerry’s scontri con la società proprietaria | il problema è l’impegno sociale

Ben & Jerry’s, celebre marchio di gelati statunitense, si trova al centro di tensioni interne legate ai suoi valori di impegno sociale. Recentemente, tre membri del consiglio di amministrazione hanno dovuto lasciare la società, evidenziando divergenze e criticità legate alla gestione e alla coerenza degli obiettivi sociali dell’azienda.

La nota azienda di gelati statunitense, Ben & Jerry’s, ha visto tre dei sue membri del consiglio di amministrazione costretti a dimettersi. Pare che la causa sia da ricollegare a una nuova regola introdotta dalla Magnum Ice Cream Company, l’attuale società proprietaria. Quanto accaduto appare come l’ennesimo scontro tra il marchio, celebre per l’attivismo sociale e politico, e la sua proprietà. Le nuove regole della Magnum Ice Cream Company. I tre membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto riportato, sono stati costretti a dimettersi perché hanno superato i nove anni di mandato. Un limite che è stato imposto dall’attuale società proprietaria. Metropolitanmagazine.it

