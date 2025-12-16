Bellezza e Inclusione al Cfp di Isola del Liri | quando la cura della persona diventa un gesto di solidarietà

L’evento “Bellezza e Inclusione” al Cfp di Isola del Liri ha promosso un momento di solidarietà e valorizzazione delle diversità, mettendo al centro la cura della persona come gesto di empatia e integrazione. La mattinata, svolta presso la “Casa del Sorriso” di Sora, ha sottolineato l’importanza di condividere e sostenere l’inclusione sociale attraverso iniziative di solidarietà.

Una mattinata all'insegna della condivisione, dell'empatia e della valorizzazione delle diversità quella vissuta presso il centro diurno la "Casa del Sorriso" di Sora, struttura gestita da Consorzio Intesa, grazie al progetto "Bellezza e Inclusione". L'iniziativa ha visto protagonisti gli allievi.

