Tommaso Bellazzini esprime il suo dispiacere per il risultato della partita, sottolineando la validità e la forza dei giovani coinvolti. Il tecnico della Juventus manifesta fiducia nelle potenzialità della squadra, riconoscendo l'impegno dei ragazzi e il loro valore, nonostante le difficoltà affrontate.

Bellazzini: "Siamo molto dispiaciuti. Ragazzi validi e forti. Ho fiducia in loro"

"Siamo molto dispiaciuti per il risultato. Io lo sono soprattutto per i ragazzi che non si meritano tutto questo, so quello che possono dare": a parlare il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini. "Sono tutti giocatori validi e forti e sarebbe riduttivo, oggi, dimenticare tutto quello che hanno fatto nella prima parte di stagione. Oggi ho ancora più fiducia in loro: non era facile nonostante le difficoltà della gara, dell’ambiente, i tifosi possono criticare, ci mancherebbe, rimanere fedeli alla propria identità di squadra come hanno fatto, senza disunirsi". "Purtroppo – prosegue il mister della Robur – abbiamo subìto lo 0-1 al primo affondo degli avversari e la partita si è messa in salita. Sport.quotidiano.net

