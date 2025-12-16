Belghali piace a tutti | tre club di Serie A su di lui ecco il favorito

Rafik Belghali, esterno destro dell’Hellas Verona, sta attirando l’attenzione di tre importanti club di Serie A. La sua crescita e le prestazioni hanno suscitato interesse tra le big del campionato, rendendolo uno dei nomi più caldi del mercato. Ecco chi sono i club coinvolti e quale potrebbe essere il suo futuro.

© Internews24.com - Belghali piace a tutti: tre club di Serie A su di lui, ecco il favorito Inter News 24 L'esterno destro dell'Hellas Verona Rafik Belghali è seguito da tre top club del nostro campionato. Ecco però quale sembra essere al momento il favorito. La Serie A ha scoperto il suo nuovo padrone della fascia destra: è Rafik Belghali, il talentuoso terzino algerino con cittadinanza belga, classe 2002. Con la maglia dell'Hellas Verona, il laterale ha bruciato le tappe in pochi mesi, trasformandosi in uno dei pezzi più pregiati del mercato invernale. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la sua valutazione è letteralmente esplosa. Acquistato dagli scaligeri con un'operazione che si è rivelata un'intuizione vincente da 1,5 milioni di euro più bonus, oggi il cartellino di Belghali vale dieci volte tanto, con una stima che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

