Belghali Inter sfida alla Juve anche per l’esterno del Verona! Ausilio ha già fatto la sua prima mossa
Belghali Inter si aggiunge alla lista di obiettivi nerazzurri, sfidando la Juventus per un esterno del Verona. La società ha già mosso i primi passi in questa trattativa, con Ausilio in prima linea. Ecco tutti i dettagli sulla strategia e le possibili implicazioni di questa operazione di mercato.
Inter News 24 : ecco di cosa si tratta. La rivalità tra Milano e Torino è pronta a spostarsi nuovamente dal rettangolo verde alle stanze delle trattative. Dopo le recenti e clamorose indiscrezioni riguardanti un ipotetico scambio tra Davide Frattesi, dinamica mezzala della Beneamata, e Khéphren Thuram, colonna del centrocampo bianconero, Inter e Juventus sembrano destinate a incrociare le lame per un altro obiettivo comune. Oggetto del desiderio è una delle rivelazioni più interessanti della Serie A: Rafik Belghali. Internews24.com
Rivelazione Belghali nel Verona: la Juve lo segue, concorrenza dell'Inter - Il Verona è riuscito a rilanciarsi a sorpresa in chiave salvezza e ha trovato due vittorie consecutive pesanti, come quelle contro Atalanta e Fiorentina: nonostante gli affanni di classifica e una per ... msn.com
Calciomercato, Juve e Inter pronte a sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali, giovane esterno algerino in ... it.blastingnews.com
L'Inter sta seriamente pensando di intervenire sul mercato di gennaio. Difficile che i nerazzurri possano affondare il colpo per Palestra, mentre tra i calciatori che hanno ben impressionato c'è Rafik Belghali (classe 2002) del Verona. Ci sono diverse ipot - facebook.com facebook
Virata su #Belghali per gennaio Ecco perché l'esterno del #Verona può scalare le gerarchie degli obiettivi dell' #Inter x.com
