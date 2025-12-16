Belghali Inter si aggiunge alla lista di obiettivi nerazzurri, sfidando la Juventus per un esterno del Verona. La società ha già mosso i primi passi in questa trattativa, con Ausilio in prima linea. Ecco tutti i dettagli sulla strategia e le possibili implicazioni di questa operazione di mercato.

Belghali Inter, sfida alla Juve anche per l'esterno del Verona! Ausilio ha già fatto la sua prima mossa

Inter News 24 : ecco di cosa si tratta. La rivalità tra Milano e Torino è pronta a spostarsi nuovamente dal rettangolo verde alle stanze delle trattative. Dopo le recenti e clamorose indiscrezioni riguardanti un ipotetico scambio tra Davide Frattesi, dinamica mezzala della Beneamata, e Khéphren Thuram, colonna del centrocampo bianconero, Inter e Juventus sembrano destinate a incrociare le lame per un altro obiettivo comune. Oggetto del desiderio è una delle rivelazioni più interessanti della Serie A: Rafik Belghali. Internews24.com

