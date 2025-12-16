Belghali Inter l’esterno del Verona ha stregato i nerazzurri! Ecco perché può essere lui il prescelto per il colpo a gennaio

Belghali, giovane esterno del Verona, ha attirato l’attenzione dell’Inter con le sue prestazioni. La sua versatilità e il talento mostrato sul campo lo rendono un potenziale obiettivo per il mercato di gennaio. Ecco perché potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la rosa nerazzurra nella prossima sessione di mercato.

Inter News 24 Belghali Inter, l’esterno del Verona ha stregato i nerazzurri! Può essere lui il prescelto per il colpo a gennaio: la situazione. L’infermeria condiziona pesantemente le prossime mosse di mercato della Beneamata. La persistente assenza di Denzel Dumfries, ancora bloccato da fastidiose noie alla caviglia che non sembrano dare tregua, ha fatto scattare l’allarme rosso in Viale della Liberazione. La dirigenza, guidata dall’AD Beppe Marotta, ha deciso di non correre ulteriori rischi e di scandagliare il panorama calcistico per garantire al tecnico Cristian Chivu un rinforzo immediato e affidabile sulla corsia di destra già nella sessione invernale. Internews24.com

