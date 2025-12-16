Beko ha avviato un confronto con i sindacati sulle misure di sostegno al reddito per il 2026, un anno che si preannuncia complesso per i lavoratori dello stabilimento di viale Toselli. Il secondo incontro tra le parti si focalizza sui trattamenti di miglior favore, nell’ambito di un calendario della solidarietà volto a tutelare i dipendenti in un contesto di sfide economiche.

© Lanazione.it - Beko, misure di sostegno al reddito. Il calendario della solidarietà

Secondo incontro dei sindacati con Beko sul tema dei trattamenti di miglior favore per il 2026, l’anno che si annuncia come il più difficile per i lavoratori dello storico stabilimento di viale Toselli. Al centro del tavolo, convocato nell’ambito della vertenza aperta dopo la fine della produzione, la chiusura dell’esame congiunto sulla cassa integrazione e la definizione delle misure economiche a sostegno del reddito, in una fase in cui il lavoro resterà fermo. "Ricordo - commenta Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil Siena, all’uscita dall’incontro con l’azienda - che una indennità sotto forma di una tantum per la differenza retributiva che ovviamente i lavoratori subiranno rispetto allo stipendio pieno e a quello invece erogato in regime di cassa integrazione è stata già data al Ministero con quella famosa una tantum di 15. Lanazione.it

Beko, Urso alla Camera: Dal Governo vera politica industriale

Beko, misure di sostegno al reddito. Il calendario della solidarietà - Un altro incontro dei sindacati con l’azienda per gli aiuti agli ex dipendenti in vista del difficile 2026. msn.com