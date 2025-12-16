Befana 2026 Fratellanza Militare triplica il suo appuntamento

Nel 2026, la Fratellanza Militare celebra un importante traguardo con la sua Befana, che quest’anno triplica gli appuntamenti. In occasione del 150° anniversario dell’Associazione, la tradizionale festività si svolgerà anche nelle sedi storiche di piazza Santa Maria Novella e Via Sant’Agostino, ampliando così le occasioni di incontro e festa.

