Befana 2026 Fratellanza Militare triplica il suo appuntamento
Nel 2026, la Fratellanza Militare celebra un importante traguardo con la sua Befana, che quest’anno triplica gli appuntamenti. In occasione del 150° anniversario dell’Associazione, la tradizionale festività si svolgerà anche nelle sedi storiche di piazza Santa Maria Novella e Via Sant’Agostino, ampliando così le occasioni di incontro e festa.
Quest’anno l’appuntamento con la Befana della Fratellanza Militare triplica! In occasione dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell’Associazione la Befana si terrà anche nelle due sedi storiche di piazza Santa Maria Novella e Via Sant’Agostino in aggiunta alla tradizionale Befana di. Firenzetoday.it
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
ggetto: Progetto NOI PER VOI “La Befana per i nonni 2026” Siamo alla XVIII Edizione “La Befana per i Nonni”, l’evento si svolgerà il 6 Gennaio alle ore 17:30 nella Parrocchia di Maria SS. di Costantinopoli in Pecorari, e vedrà protagonisti nonni e nipoti: i nonni - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.