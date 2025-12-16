Due uomini pregiudicati di Taranto, rispettivamente di 38 e 36 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nel territorio.

© Tarantinitime.it - Beccati con la droga, arrestati 2 pregiudicati

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati tarantini rispettivamente di 38 e 36 anni ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, controllando le zone dove è frequente l’attività di spaccio ha notato in piazza Medaglie d’Oro, due giovani a loro già conosciuti per precedenti reati in materia di droga, confabulare in maniera sospetta. L’attenta attività di osservazione ha consentito di notare che il 38enne aveva passato al suo compagno un involucro di cellophane ed una consistete somma di denaro in banconote. Tarantinitime.it

