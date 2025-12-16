Beautiful streaming replica puntata 16 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, 16 dicembre 2025, torna l'appuntamento con Beautiful, la celebre soap americana. Nella puntata di questa sera, Deacon si confronta con i suoi ricordi e i dubbi riguardo alla salma di Sheila, mettendo in discussione le sue certezze e rivivendo momenti intensi legati al passato.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon, angosciato, ripensa a quando ha tentato di fermare la cremazione della salma di Sheila, e si chiede se davvero si trattasse della salma della donna che amava. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Superguidatv.it

